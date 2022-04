Pouvoir d'achat : comment les grandes surfaces font-elle face à l'inflation ?

Alors que le prix des pâtes a augmenté de 13,4 % en un an et celui de l'huile de 7,4 %, les prix pourraient encore augmenter. "L'inflation pourrait être encore plus élevée dans les mois qui viennent, les spécialistes parlent de 4 % à 5%", annonce la journaliste Sandrine Feydel, sur le plateau du 19/20, lundi 4 avril. "Si les grandes surfaces répercutent partout cette inflation, elles risquent de perdre des clients", poursuit la journaliste.



Mettre en avant les marques distributeur

Certains produits pourraient ne pas, ou peu, augmenter. Il s'agit de ceux qui sont le plus acheté, ou auxquels les consommateurs sont sensibles : les pâtes à tartiner, des bouteilles d'eau ou boissons gazeuses. L'autre stratégie des grandes surfaces ? "Augmenter la quantité et la visibilité des marques des distributeurs, notamment en mettant en avant plus de premiers prix, parfois un peu délaissés", explique Sandrine Feydel. Enfin, des promotions sur des produits populaires et des grandes marques sont aussi envisagées.