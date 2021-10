Pouvoir d'achat : ces Français qui font la chasse aux promotions

Il est possible de limiter ses dépenses et faire de bonnes affaires. Pour améliorer leur pouvoir d'achat, certains Français sont ainsi devenus des chasseurs de promotions. Cela demande une grande organisation.

Pour remplir leur chariot, certains Français traquent les promotions afin de soulager le budget. À Narbonne (Aude), Damien est un chasseur de promos. Il récolte des bons sur Internet ou dans les rayons, et les glisse ensuite dans un classeur. Il est au chômage et cherche à économiser. Ainsi, il bénéficie par exemple d'un euro de remise pour l'achat de son fromage. Damien peut aussi bénéficier de quelques euros versés dans une cagnotte fidélité.

Une affaire rentable

Ce client peut même avoir une pâte à pizza gratuite s'il donne son avis sur Internet. Ce jour-là, la chasse aux promos dure une bonne heure et demie. "Ça prend un peu de temps, parce qu'il faut lire le bon de réduction, il faut regarder les quantités (...), mais quand on a l'habitude, ça va tout seul", assure le consommateur. Selon lui, l'affaire est rentable. Son charriot coûte, en théorie, 86 euros, mais il a pu profiter de 20 euros de remise. Et ce n'est pas tout : avec un chèque-cadeau et ses points fidélité, son charriot ne lui a finalement rien coûté. À l'arrivée, Damien parvient à économiser 100 à 150 euros par mois. Mais cette chasse aux promotions a une conséquence : il doit stocker beaucoup d'articles.

Parmi Nos Sources :

Page Facebook « Réduction et Promotions France »

Liste non exhaustive