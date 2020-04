Plougastel : les ventes de fraises repartent à la hausse

Dans le Finistère, au cœur des serres, une dizaine de saisonniers a démarré la cueillette. Dans leurs mains, les fraises de Plougastel. Chaque jour, près de deux tonnes sont récoltées. Une activité qui tourne à plein régime. Jean-Jacques Le Gall, responsable de la filière fraise de Savéol, était loin d'imaginer cette issue heureuse après un début de saison difficile avec le coronavirus. "Sur la coopérative, on a dû jeter entre la semaine 12 et la semaine 13 une vingtaine de tonnes", explique-t-il.

Un grand soulagement et "une saison sauvée"

"Ça partait très mal : on avait une prévision à 180 tonnes, on nous dit qu’on arrive à en vendre 120, et que les semaines à venir allaient être pires", raconte le producteur. Mais depuis quelques jours, les ventes repartent à la hausse, les clients sont de nouveau au rendez-vous. Un soulagement pour Jean-Jacques Le Gall : "Pour nous, la saison, je pense qu’elle est sauvée."

