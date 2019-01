Pesticides, mycotoxines, sel... Le pain est-il dangereux pour la santé ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le pain chaud sorti tout droit du four est une tradition bien française. Mangé en baguette ou en pain de mie, c'est l'un des éléments de base de notre alimentation. Pourtant, des résidus de pesticides et de mycotoxines sont présents, selon des tests menés par le magazine "60 millions de consommateurs". 65 références ont ainsi été passées à la loupe. Résultat : 15 d'entre elles, notamment dans les pains de mie et les pains complets, contiennent plusieurs résidus de pesticides. Et certains sont reconnus comme perturbateurs endocriniens.

Trop de sel

Les pains de mie préemballés sont quant à eux souvent plus gras et moins riches en amidon que les pains de boulangerie. Autre constat : la grande majorité des pains étudiés contient trop de sel. Certains couvrent à eux seuls un quart de nos besoins quotidiens en sel. "60 Millions de consommateurs" souhaite par conséquent imposer une limite réglementaire.