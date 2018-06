Pâtisserie : une histoire d'amour française

Les Français et la pâtisserie, c'est une vraie histoire d'amour et de gourmandise. "Selon une étude du Salon de la pâtisserie, 35% des Français consomment au moins une pâtisserie par semaine et la consommation moyenne s'élève à 360 € par an pour cette petite douceur. 65% des gâteaux proviennent directement d'une pâtisserie et le chiffre d'affaires du secteur est de plus d'un milliard d'euros chaque année", précise notre journaliste, Julien Duponchel.

Des pâtisseries de moins en moins sucrées

Les gâteaux préférés des Français sont le fraisier, la tarte aux fruits et la tarte au citron. "La tendance numéro un de ces dernières années dans la pâtisserie, c'est la chasse au sucre. On estime que depuis cinq ans, les pâtisseries ont réduit de 25% la présence de sucre dans leurs gâteaux, en privilégiant les fruits, les mousses et en diminuant la crème au beurre."