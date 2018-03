Pasta box : un repas pas si équilibré...

Dans les rayons des supermarchés, on en trouve à tous les goûts : carbonara, bolognaise, napolitaine... Les pasta box sont à la base destinées à un mode nomade. Elles s'emportent facilement à la pause déjeuner et se réchauffent en 2 minutes chrono au micro-ondes. Une cuillère est même fournie avec !

Mais désormais, ces boîtes de pâtes restent aussi à la maison et séduisent de plus en plus les célibataires qui ne veulent pas cuisiner ou encore les étudiants aux faibles revenus...

Quelles sont leurs qualités nutritionnelles ? Toutes les pasta box se valent-elles ? Que nous cachent ces boîtes de pâtes ? Notre diététicienne, Angélique Houlbert, nous donne les clés pour éviter les pièges et bien choisir sa marque. Retrouvez tous ses conseils en vidéo.