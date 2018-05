Obésité : une étude tire la sonnette d'alarme

Si la tendance actuelle se confirme, 22% de la population mondiale sera obèse en 2045. Une nouvelle étude scientifique tire la sonnette d'alarme. Maladies cardiovasculaires, cancers et diabètes vont fortement augmenter. Près d'une personne sur huit dans le monde sera diabétique dans un quart de siècle. En cause : une alimentation peu équilibrée, trop riche en sucre, et l'absence d'activité physique régulière.

L'obésité en très forte hausse

Chaque pays sera impacté de manière différente. Aux États-Unis, la proportion de personnes obèses sera de 55%, plus de la moitié de la population américaine. Les auteurs de l'étude invitent les pouvoirs publics à adopter une stratégie volontariste et coordonnée, seule méthode pour inverser cette fatalité. La proportion de population obèse n'a cessé d'augmenter depuis les années 80. Elle a doublé dans 73 pays.

