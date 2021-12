Nouvel An 2022 : le réveillon se prépare aussi à la boucherie

Le marché Saint-Charles (Paris) ouvre tout juste. Comment la journée se présente-t-elle pour ce boucher ? "Très bien, on a eu pas mal de commandes. On attend que les gens viennent les chercher dans le courant de la journée", confie Jean-Luc Charron, artisan boucher.

"On a un peu plus de commandes"

Les commandes sont-elles en hausse par rapport à l’année dernière ? "L’année dernière il y avait le confinement, les gens ne pouvaient pas se réunir, mais ils ont consommé la même chose. Là on a un peu plus de commandes parce que les gens ont acheté pour l’extérieur ou à la famille. Cela leur faisait plaisir d’amener de la viande d’ici", précise le boucher. Quel est le produit phare de cette année ? "Chapon, poularde, dinde et foie gras. Ce sont les produits qui partent le mieux pendant les fêtes", précise l’artisan. Le conseil est d’arriver tôt pour les commandes afin d’avoir le temps… de préparer la cuisine.