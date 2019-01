Nourriture : moins de viande dans les assiettes des Français

Sur ce marché de la capitale, les habitudes ont changé. Les Français consomment de moins en moins de viande, pour des raisons différentes. La viande coûte notamment de plus en plus cher. Le kilo de bœuf a en effet augmenté de 56% en 16 ans. Les bouchers vendent moins de viande rouge, mais plus de volaille. Alors, pour attirer la clientèle, Dominique Quittet, chef boucher de la Boucherie Bernard Paris s’adapte au porte-monnaie de ses clients.

Supprimer la viande n’est pas sans risque pour la santé

Adeptes de burgers et de plats préparés, les jeunes sont devenus les plus grands consommateurs de viande. Parallèlement, une nouvelle tendance est en train d’émerger : ceux qui n’en consomment pas du tout. Selon les nutritionnistes, supprimer la viande n’est toutefois pas sans risque pour la santé. La viande reste toujours associée à un produit plaisir. Les consommateurs préfèrent en manger moins, mais de meilleure qualité.

Le JT

Les autres sujets du JT