Alimentation : faut-il renoncer à la viande ?

Vitrines brisées, graffitis...Ces derniers mois, des boucheries sont vandalisées et des manifestations sont organisées devant des abattoirs. Les auteurs sont des activistes qui s'opposent à toutes formes d'exploitation animale. Chez le boucher, les clients se font plus rares et en dix ans, la consommation de viande a chuté de 12%. Première accusation : elle serait néfaste à la planète. L'élevage mobilise un tiers des terres cultivables et génère 14% des gaz à effet de serre. "Si on ne fait rien, ce qui nous guette, c'est le réchauffement climatique et l'agriculture sera la première impactée", explique Philippe Pointereau, directeur du pôle agroenvironnement de Solagro.

Un menu végétarien dans les cantines

Selon les éleveurs français, le problème viendrait des élevages intensifs, notamment aux États-Unis. Autre critique : la maltraitance des animaux. Des vidéos tournées dans des abattoirs ont mis en lumière des dérapages. "Qu'est-ce qui nous autorise, nous humains au XXIe siècle, à ôter la vie à un être sensible?", interroge Aymeric Caron, écrivain. En septembre, les députés ont voté l'expérimentation d'un menu végétarien dans les cantines scolaires au moins une fois par semaine.

