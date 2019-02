Normandie : un cola local, bio et responsable

Il a la même couleur, la même mousse : mais le Meuh Cola est normand. Depuis dix ans, son créateur et gérant, Sébastien Bellétoile, produit des sodas bios et responsables. "On avait des banques qui ne voulaient pas nous suivre à la base, c'était peut-être un peu trop perché comme projet. Mais ça va faire dix ans, on crée de l'emploi, on a été très doucement mais en même temps on a travaillé sainement", détaille-t-il.

400 000 bouteilles produites par an

La recette est faite à base de produits locaux, le sucre provient du commerce équitable et tout est produit sur place, jusqu'à l'étiquette collée sur la bouteille. "Le marc de raison qui est utilisé pour faire l'extrait végétal, c'était au départ un déchet et aujourd'hui on revalorise ce déchet", souligne même Guillaume Laporte, commercial. L'entreprise, qui continue de grandir, produit chaque année 400 000 bouteilles de sodas.