Nord : les friteries face à la pénurie d'huile de tournesol

L'huile de tournesol est indispensable pour de nombreuses friteries. En deux mois, son prix a presque doublé pour Aurélie Francq, de la friterie de la Marque à Marcq-en-Baroeul (Nord). "C'est compliqué, au magasin on est limité, et après, l'huile a augmenté. D'habitude j'achète mon huile 54 euros le bidon hors taxes, et aujourd'hui on l'achète 98 euros", confie-t-elle. Elle consomme plus de 80 litres d'huile chaque semaine pour sa friterie. Face au risque de pénurie, elle s'est constituée un stock, mais les achats chez les fournisseurs sont désormais rationnés.

L'huile de palme également en hausse

Myriam Khoualed, gérante de le la friterie Au Petit Festin à Lille (Nord), a choisi une alternative moins chère : l'huile de palme. Seulement, les prix ont eux aussi augmenté. "De 14,50 euros, je suis passée à 22,90, en une semaine", explique-t-elle. Son fournisseur est en rupture de graisses. Malgré la haute de ses charges, elle ne souhaite pas changer ses prix pour le moment, afin de garder sa clientèle le plus longtemps possible.