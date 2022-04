Pénurie d'huile de tournesol : la demande explose chez les petits producteurs

Avec la guerre en Ukraine, l'huile de tournesol est devenue une denrée rare et demandée. Dans une épicerie près de Strasbourg (Bas-Rhin), les ventes d'huile de tournesol ont été multipliées par trois. Ici, pas de pénurie en vue, car le gérant propose uniquement des huiles artisanales produites localement. "Il n'y a aucun souci d'approvisionnement pour l'instant, on n'est pas tributaires de ce qu'il se passe dans le monde", explique Christian Ehrart, gérant de l'épicerie.



La demande explose pour les petits producteurs

Dans la Vienne, Jean-François Lidon cultive, produit et met en bouteille chaque année 12 000 litres d'huile artisanale de tournesol. Depuis quelques semaines, la demande explose. Avec seulement 60 litres produits en 24 h, le stock viendra bientôt à manquer. "Il nous reste 300 litres pour 15 jours, alors qu'habituellement j'aurais eu 1 000 litres d'avance", détaille Jean-François Lidon. Une pénurie inédite pour le producteur, en 17 ans d'activité. Pour être plus indépendante et ne plus importer de tournesol, la France devrait en produire 300 000 tonnes de plus chaque année.