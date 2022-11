Noël : les producteurs d'huîtres sur les chapeaux de roues avant les fêtes

France 3

L'huître est l'un des produits phare des festivités de fin d'année. Et si la canicule a affecté leur calibrage par endroits, les producteurs de l'Ile de Ré (Charente-Maritime) ont commencé à lever les huîtres.

À Rivedoux-Plage (Charente-Maritime), il n’y a pas une minute à perdre pour Maxime. Les poches d'huîtres tout juste sorties du bassin, l’ostréiculteur les vide dans la trémie où elles sont rincées et triées. Dans les semaines à venir, il répétera davantage ce geste à l’approche de Noël. Avec une production moyenne de 30 tonnes par fête de fin d’année, son entreprise se doit d’anticiper.

La moitié de la production d'huîtres consommée lors des fêtes

Dès la semaine du 7 novembre, la cadence de récolte et de tri s’intensifiera pour répondre à la demande des acheteurs. “On ne compte pas forcément en semaine, on compte en marée qu’il nous reste avant de pouvoir lever nos huîtres. Là, il nous reste trois semaines de marées avant de lever nos huîtres pour les fêtes de Noël”, explique David Flores Prieto, ostréiculteur. Pour un petit producteur, c'est une période cruciale qui représente 70 à 75 % de son chiffre d’affaires. En tout, 130 000 tonnes d'huîtres sont produites chaque année en France. Près de la moitié sont consommées entre Noël et le jour de l’an.