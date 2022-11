Noël : les achats de jouets en recul de 20%, selon le président des magasins Système U

Les achats de jouets de Noël sont en recul de "20% en général" et de "10% chez Système U", assure Dominique Schelcher, président des magasins de la chaîne de grande distribution, ce mardi sur franceinfo. "Les jouets ont un peu augmenté cette année, c'est vrai, donc je pense qu'il y a un impact sur la décision d'achat des clients", avance-t-il.

Inflation : les Français consomment-ils moins ? ➡️ “Il y a deux façons pour les Français de s’adapter à l’inflation : acheter différemment ou acheter moins”, assure Dominique Schelcher. “Les volumes sont sensiblement en baisse. Les gens vont à l’essentiel.” pic.twitter.com/WhR7bCrGa3 — franceinfo (@franceinfo) November 22, 2022

Ce constat vaut aussi pour les chocolats de Noël, "qui sont quand même un produit important" pour la grande distribution. Selon lui, les ventes sont en recul de "moins 8%" en général et de "moins 5 % chez Système U". "Là aussi, c'est un produit plaisir", estime-t-il, et "on l'achète un peu moins cette année". Pour les jouets comme pour les chocolats de Noël, "quand ça démarre mal, il n'est pas certain qu'on rattrape ces ventes".

Vers un “tsunami d’inflation” comme le dit Michel-Edouard Leclerc ? ➡️ “Je ne parle pas de tsunami. Je parle d’une inflation durable : on n’avait plus l’habitude d’une inflation de ce niveau qui dure dans le temps”, indique Dominique Schelcher. pic.twitter.com/yxbFFQVcgs — franceinfo (@franceinfo) November 22, 2022

Plus généralement, en raison de l'inflation, "les gens achètent un peu moins, et particulièrement les Français, je dirais les plus modestes". Ça se ressent sur les volumes écoulés en grande surface, même si "pour l'instant", la baisse est "infime".

Jamais "autant de produits" laissés lors du passage en caisse

Il n'empêche, il y a un phénomène "général", observé dans une grande surface de Fessenheim (Haut-Rhin) comme dans les autres établissements Système U. "Jamais on ne nous a laissé autant de produits au moment du passage à la caisse", indique-t-il. D'après lui, "le phénomène touche tous les produits, peut-être un peu plus les produits frais, parce qu'ils sont à base de matières premières agricoles, qui ont été très fortement impactées par l'inflation ces derniers temps".

https://t.co/cEwi3c6zGk pic.twitter.com/25iE3hsOEG — franceinfo (@franceinfo) November 22, 2022

Il cite ainsi "le paquet qu'on a fait peser à la charcuterie". "Quand vous venez à la charcuterie, vous ne savez pas à combien va s'établir [le prix de] votre paquet, et donc, parfois, il y a un petit regret et ce paquet-là peut être malheureusement laissé", par le client qui fait attention à ses dépenses, explique-t-il.