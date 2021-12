Noël : et pourquoi pas une pavlova en dessert ?

Plus originale que la bûche, et plus légère aussi. La pavlova, un dessert venu d’Australie qui associe meringues, chantilly et fruits de saison. Des citrons, des oranges sanguines, des clémentines de Corse et une petite note exotique venue d’Asie, le kumquat. "Pour les fruits, nous avons payé 7,95 €, ça sera un petit peu moins en crémerie, donc ça revient à une bûche à moins de 15 € pour huit personnes", se félicite Anne-Sophie Vidal, auteur culinaire.





Facile, rapide et délicieuse





D’abord, la meringue. Des blancs montés avec du sucre et une cuillère à soupe de fécule de maïs. Dix minutes plus tard, Anne-Sophie livre l’un de ses secrets : "En ajoutant du vinaigre blanc, l’idée est de venir serrer les blancs pour avoir une texture très ferme pour le pochage". Pour garnir davantage sa pavlova après avoir poché des petits ronds de pâte, il faut creuser un sillon à la cuillère, puis enfourner pendant 1h45 à 100°C. Pendant ce temps, préparez la chantilly avec de la crème et du mascarpone. Enfin, pour le dressage ajoutez sur la meringue deux couches de crème et des agrumes de toutes les couleurs.