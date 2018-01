Mort de Paul Bocuse : "Une des plus jolies mains de la cuisine française"

"On vient de perdre un homme d'émotion, un homme qui avait une grande sensibilité, une des plus jolies mains de la cuisine française. Il avait un regard très protecteur sur tous les jeunes. Je crois qu'il restera longtemps, il va nous laisser un cahier de cuisine d'une grande finesse, d'une grande subtilité", commente Alain Passard, chef étoilé, sur le plateau de France 2.

"C'est lui qui est à l'origine de la nouvelle cuisine"

Qu'est-ce que c'est finalement la marque Bocuse ? Pour Hélène Darroze, chef étoilée elle aussi, "il ne faut pas oublier que c'est lui qui est à l'origine de la nouvelle cuisine, et donc pas si classique. C'est en fait des principes qui nous sont chers à tous. D'abord le respect du produit : Monsieur Paul choisissait ce qu'il y avait de meilleur et il le revendiquait. Il y avait aussi le principe de la générosité, du partage. C'était quelqu'un qui, tant qu'il l'a pu, accueillait chaque client à la porte et allait les voir à table. Et puis aussi ce principe, qui est le cœur de notre métier : celui de la transmission. Il a transmis tellement de choses." En effet, "toutes ses paroles vont rester", conclut Alain Passard.

