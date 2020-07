Marseille : des boulangers solidaires

C'est une habitude prise pendant le confinement qui perdure : une livraison de pain dans un quartier défavorisé du nord de Marseille (Bouches-du-Rhône). Une fois par semaine, Nair Abdallah et son collectif -Collectif Maison Blanche- récupèrent ces baguettes pour les redistribuer ensuite gratuitement aux plus démunis. Dans ces tours délabrées où la crise sanitaire a laissé des familles sans ressource, ces pains offerts par une boulangerie, sont une aubaine.

80 000 pains offerts en trois mois

Nair Abdallah pensait que la demande en baguettes chuterait après l'hiver mais, "non, en fait on s'est retrouvé à 200, 250, 300 baguettes. Et pour nous c'était un besoin vital, et ils [les boulangers] assurent depuis le début du confinement jusqu'à ce jour". Ils, ce sont les 40 salariés de cette boulangerie solidaire. Avec le confinement elle a perdu 90% de son activité mais même avec effectif réduit, les salariés ont continué à fabriquer leur pain pour le donner aux Marseillais dans le besoin. "C'est le coeur qui a travaillé", confie un employé de la boulangerie. Au total, cette boulangerie a donné 80 000 pains en trois mois.

