Madagascar : la crevette, l'or rose de l'île

C'est au nord-ouest de l'île de Madagascar que vit la meilleure crevette du monde. C'est du moins sa réputation. La crevette tropicale tigrée fait le bonheur des gourmets. Elle est la seule à bénéficier en France du Label Rouge. Une famille d'entrepreneurs français installée depuis des générations à Madagascar s'est mis en tête d'élever ce crustacé de luxe dans son milieu d'origine.

"Le milieu originel de la crevette"

Là-bas, les mangroves sont parmi les mieux préservées de la planète. "On a la chance d'être dans une mangrove encore protégée. C'est le milieu originel de la crevette. La crevette sauvage vit là, elle est élevée de façon complètement naturelle. Il y a un bien-être exceptionnel pour l'animal", explique Amyne Ismail, le directeur général d'Unima. Il ne vous reste plus qu'à vous mettre à table. Dans les assiettes en France, il vous en coûtera entre 4 euros et 5 euros l'unité, tout de même. Un vrai repas de fête.

Le JT

Les autres sujets du JT