Lutte contre le gaspillage alimentaire : un nouveau label pour les entreprises

En France, 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont gâchées par an, soit 150 kilos par habitant. Selon une loi votée en 2015, les secteurs de la distribution alimentaire et de la restauration collective ont jusqu’à 2025 pour réduire de moitié leurs déchets alimentaires. Mais le gouvernement veut aller plus loin dans la lutte contre le gaspillage en mettant en place un nouveau label national, pour récompenser les entreprises vertueuses.

Chaque initiative récompensée

Elles pourront se le voir décerné à chaque initiative en ce sens. "Par exemple, des promotions sur les produits dont la date de péremption est proche, ou encore une association ou une cantine qui sensibiliserait les enfants à ne pas gâcher la nourriture", explique le journaliste Simon Ricottier sur le plateau du 13 Heures de France 2. Les conditions précises d’attribution devraient être connues d’ici six mois.



Le JT

Les autres sujets du JT