Les produits végétariens vendus en grande distribution contiennent plus d'eau que de protéines végétales, selon une association de consommateurs

"Les ingrédients d'origine végétale ne représentent en moyenne que 39% de la recette" selon les résultats de l'étude menée par l'association Consommation logement cadre de vie.

Le steak végétal serait-il une arnaque ? Les produits végétariens et végans vendus par la grande distribution sont souvent d'avantage composés d'eau que de protéines végétales, alerte, lundi 28 septembre, l'association Consommation logement cadre de vie (CLCV).

"Plus de la moitié des produits sont principalement composés... d'eau ! Les ingrédients d'origine végétale ne représentent en moyenne que 39% de la recette", selon les résultats de l'étude menée par la CLCV. Les galettes végétales sont les meilleurs élèves avec 53% de protéines végétales. Parmi les 95 produits végétariens et végans étudiés, "huit produits sur dix contiennent au moins un additif", précise le document.

L'association appelle industriels et distributeurs à afficher le Nutri-Score pour permettre "une comparaison rapide des qualités nutritionnelles des produits" et à "la création d'un label officiel reconnu par l'État pour apporter une information fiable et claire au consommateur".