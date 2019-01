Les idées claires : Les régimes "détox" sont-ils bons pour la santé ?

Les repas des fêtes de fin d'année sont digérés et les excès de cette période se retrouvent désormais stockés sous forme de graisse quelque part dans votre corps. C'est à ce moment de l'année que des publicités vantant les mérites de la "détox" apparaissent un peu partout sur votre fil d'actualité.

L'idée est simple, purifier son corps des toxines accumulées en ne mangeant que des fruits ou des légumes pendant quelques jours. Oubliés les huîtres, le foie gras et le chapon, place aux smoothies citron-carotte-gingembre et à la purée d'artichauts. Des milliers de tutoriels plus ou moins sérieux vantent les bienfaits de ce régime, surtout sur Youtube, depuis quelques années.

Nettoyer son corps de l'intérieur grâce à l'aliment miracle parait séduisant, mais aucune publication scientifique sérieuse ne le soutient. C'est en fait ignorer que le corps humain est déjà pourvu de mécanismes purifiants avec le foie et les reins.

Nous avons demandé à Laurence Plumey, diététicienne et médecin nutritionniste, auteure de "Sucre, gras et sel: Ce que contiennent vraiment vos aliments !" (éd. Eyrolles) quels sont les bénéfices réels de ces régimes "détox" sur la santé.

Chaque semaine, dans une vidéo et en podcast, un.e expert.e et Nicolas Martin (producteur de La Méthode scientifique sur France Culture) remettent de l’ordre autour d’une idée reçue.