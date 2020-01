"Les gens sont totalement libres de mettre les tarifs qu’ils veulent" : le marché très juteux de la galette des rois

La galette des rois va garnir les étals des boulangeries mais aussi les cartes des grands restaurants.

Durant un mois, Filipe Fernandes a préparé la pâte feuilletée de sa galette des rois. Elle est longue à travailler mais c’est une question d’organisation pour le patron de L’Artisan des Gourmands dans le 15e arrondissement de Paris. "L’année dernière, les chiffres ont été très bons, pas loin des 2 500 fèves", explique le pâtissier. Il le reconnaît, ce gâteau rapporte plus que les autres : "C’est très simple à rationnaliser, on utilise des recettes faciles à réaliser, donc on fait de belles marges."

La concurrence des grandes surfaces

"Notre réputation et notre force, continue Filipe Fernandes, c’est de miser sur la qualité de nos matières premières. On fait tout artisanalement et on doit lutter contre les grandes surfaces qui nous font énormément du mal." Pour le pâtissier, elles "cassent les prix", au détriment du consommateur. "Il est évident qu’une galette qui va coûter en moyenne entre 15 et 20 euros chez un artisan boulanger et la galette qui va coûter 5 ou 6 euros dans la grande surface, le client ne va pas manger la même qualité qui a été produite chez l’artisan." , insiste-t-il.

Alors comment expliquer les écarts de prix entre toutes les galettes ? Les ingrédients représentent 20 à 25% du prix. "Entre toutes les boulangeries, personne n’a exactement le même prix de revient d’une galette car personne n’achète au même prix le beurre, la farine ou les amandes", indique Dominique Anract, Président de la confédération nationale de la boulangerie.

Une montée en gamme

Mais ce n’est pas tout, il y a la fève, la couronne, le sac à galette, parfois même la bouteille de cidre offerte et puis il y a une montée en gamme. On atteint 40 euros pour six personnes à la table du très chic Hôtel Royal à Évian, 59 euros chez Le Nôtre, 60 euros au Fouquet's ou même 75 euros sur commande au Lutétia. "La galette à la base, c’était du feuilletage seulement, explique Dominique Anract. Ensuite, il y a eu la frangipane et on est arrivé a des galettes revisitées qui n’ont plus rien à voir avec une galette. Et ensuite, il y a des patissiers stars qui facturent plus cher, mais les gens sont totalement libres de mettre les tarifs qu’ils veulent."

Et la galette est mise à toutes les sauces, même salée pour la première fois cette année chez le célèbre charcutier Vérot. En moyenne, les Français vont engloutir 30 à 32 millions de galettes des rois d'ici la fin du mois de janvier.