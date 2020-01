Épiphanie : des galettes pour tous les goûts

Dans la vitrine d'une pâtisserie parisienne, c'est la star du début d'année. Quelques centaines de galettes devraient se vendre ce week-end. Alors, en cuisine, on s'active. Si la galette plaît beaucoup aux enfants, c'est sans doute parce que la dégustation se transforme en jeu. Julie Rossi, une mère de famille, prépare sa galette chez elle avec ses deux filles. La base de la galette, c'est la pâte feuilletée. Un bon tour de main est nécessaire, ainsi que quelques heures de repos.

Brioche au sud, frangipane au nord

Il faut ensuite déposer la frangipane, mélange de crème d'amandes et de crème pâtissière. Il faut encore la dorer, la décorer puis la cuire. À peine sortie du four, la galette est immédiatement servie aux clients. Pour partager sa galette, Julie Rossi a invité sa famille et ses voisins. En Provence, la galette est une brioche en forme de couronne. "C'est magnifique, ça sent bon", s'exclame sa famille. Brioche au sud ou frangipane au nord, la galette est une bonne façon de prolonger les fêtes au mois de janvier.

