Les Français consomment de moins en moins de viande

Alors que 500 personnalités viennent de lancer un appel à ne plus consommer de chairs animales au moins une fois par semaine pour sauver la planète, les Français n'ont pas attendu cet appel pour entamer cette démarche. "La tendance est nette : -12% en dix ans de 2007 à 2016. Au total, un Français sur trois a réduit sa consommation", rapporte la journaliste de France 2 Christelle Méral. Et de préciser : "Ce qui a le plus diminué : la viande rouge, les charcuteries. En revanche, les ventes de volailles restent stables".

Une tendance pas suivie par les jeunes

Les Français consomment en moyenne 135 grammes de viande par jour. Mais cette consommation varie selon les catégories socioprofessionnelles. "Les cadres et professions libérales étaient déjà ceux qui achetaient le moins de viande. Ce sont eux qui ont le plus réduit : -19%. Diminution sensible également chez les ouvriers pourtant grands consommateurs depuis des décennies : -15%", détaille la journaliste. Une tendance qui n'est en revanche pas suivie par les jeunes. Les végétariens, qui ne consomment ni viande ni poisson, représentent quant à eux 2 à 3% de la population, soit environ 2 millions de personnes.

