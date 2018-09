Alimentation : la consommation de viande est en baisse

Un tiers des Français a réduit sa consommation de produits carnés, mais les clients restent fidèles à leur boucherie de quartier. "Autrefois, je mangeais de la viande tous les jours, mais je n'ai plus les moyens", témoigne une cliente dans une boucherie. En moins de dix ans, la consommation moyenne a réduit de 153 grammes par jour de viande en 2007 à 135 grammes par jour en 2016. On mange moins de viande rouge et de charcuterie, plus de produits industriels et plus de viandes de qualité.

500 grammes de viande par semaine suffisent

Manger de la viande n'est pas indispensable pour être en bonne santé. D'après les recommandations officielles, il ne faut pas dépasser les 500 grammes par semaine. "Cela fait quatre portions de steak par semaine et par individu, ce qui est tout à fait raisonnable", explique le nutritionniste Arnaud Cocaul. Il poursuit : "Il faut être très prudent avec la charcuterie, car on recommande 150 grammes par semaine, hors jambon". Que ce soit par souci économique, pour l'environnement ou pour le bien-être animal, les Français privilégient désormais une alimentation plus variée.

