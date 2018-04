Les Américains jettent 150 000 tonnes de nourriture par jour

Les fruits et les légumes représentent 39% de l'ensemble de ces produits, suivis par les laitages (17%), la viande (14%) et les céréales (12%).

Des kilos de fruits et légumes chaque jour à la poubelle. Les Américains gaspillent près de 150 000 tonnes de nourriture par jour, soit l'équivalent de plus de 400 grammes par personne, selon une étude publiée mercredi 18 avril.

Cette nourriture qui est allée à la poubelle a été cultivée sur près de 7% des terrains agricoles américains, et des milliers de milliards de litres d'eau ont été utilisés pour la produire, selon un article publié dans le journal Plos one. Elle correspond également à 30% des calories consommées quotidiennement par chaque Américain.

Les fruits et les légumes représentent 39% de l'ensemble de ces produits, suivis par les laitages (17%), la viande (14%) et les céréales (12%). Parmi les produits les moins susceptibles d'être jetés, figurent les chips, l'huile, les sucreries et les boissons sans alcool.