Légumes, céréales complètes et noix : une alimentation plus saine peut faire gagner 10 ans d'espérance de vie

Selon des chercheurs norvégiens, un Européen de 20 ans peut gagner plusieurs années en mangeant moins de viande rouge et plus d'aliments d'origine végétale et non transformés.

On sait que l'alimentation a une grande influence sur la santé mais pour la première fois, des chercheurs ont mesuré l'impact précis de certains aliments sur la qualité de vie. Ils ont publié leur étude dans la revue PLOS Medicine, mardi 8 février. Conclusion : on gagne 10 ans de vie si on adopte les bonnes habitudes alimentaires à 20 ans. Et même en changeant de régime plus tard, on peut aussi prolonger son espérance de vie.

Des effets sur la santé même à 80 ans

Les quatre scientifiques norvégiens ont défini trois types de régime alimentaire. Le régime de type occidental, encore majoritaire aujourd'hui en Europe, aux États-Unis mais aussi en Chine : un fort apport en céréales raffinées, en viande et en sucre. Le régime intermédiaire : plus de légumes et de fruits, de céréales complètes, de fruits à coque comme les noix et les amandes, moins de viande rouge, de viande transformée et de boissons sucrées. Le troisième modèle, le régime "optimal" accentue encore la part du végétal. Il ne contient pas un gramme de viande rouge, ni de viande transformée.

L'équipe de chercheurs a ensuite fait des projections pour les populations vivant aux États-Unis, en Chine et en Europe, avec des résultats similaires. Ainsi, en adoptant le menu optimal, un Européen âgé de 20 ans peut gagner 10 ans d'espérance de vie (13 ans pour les hommes, 10 ans pour les femmes). Avec le régime intermédiaire, qui ne supprime pas totalement la viande rouge, le gain descend à sept ans pour les hommes et cinq ans pour les femmes.

Mais que les plus de 20 ans se rassurent, les chercheurs norvégiens montrent qu'un changement d'alimentation a un effet sur la qualité de vie tout au long de l'existence. Le régime optimal permet à un Européen de 40 ans, de vivre six ans de plus que s'il continuait à suivre un régime occidental classique (cinq ans de plus pour une Européenne). À 60 ans, le gain est de neuf ans (huit ans pour les femmes). À 80 ans, on peut espérer gagner trois ans d'espérance de vie (pour les hommes comme pour les femmes).

"Un petit steak haché par semaine et pas une entrecôte"

"Aujourd'hui, la consommation de légumineuses s'est complètement effondrée par rapport à ce qu'elle était il y a 50 ou 60 ans", regrette sur franceinfo Béatrice de Reynal, nutritionniste. Elle invite à manger "des lentilles, des pois chiches, etc" sous toutes les formes possibles. "En compote, en purée, entiers, râpés, en soupe, tout est bon. Vous n'êtes pas forcés de les consommer crus ou de les cuisiner vous même, vous pouvez les acheter congelées, en boîte, en bocal et évidemment au rayon frais."

Selon cette nutritionniste, on consomme aujourd'hui trop de viande en France. "Il faut manger de la viande ou du poisson une seule fois par jour et non deux comme on faisait traditionnellement dans le temps. Et surtout réduire la taille de la portion de viande. La quantité conseillée pour un adulte en bonne santé, c'est 100 à 120 grammes, l'équivalent d'un petit steak haché, et pas une entrecôte". Cependant, "il ne faut rien éliminer" de son alimentation, précise Béatrice de Reynal. "Il faut de tout, mais il faut rééquilibrer".