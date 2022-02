Le géant laitier Candia ferme deux usines en France

Le géant français du lait Candia va fermer deux de ses usines en France, situées en Loire-Atlantique et en Saône-et-Loire. Des fermetures dues à la baisse de la consommation de lait en France, mais aussi à la diminution des exportations vers la Chine.

Depuis près de 100 ans, l'usine Candia située à Campbon (Loire-Atlantique) produit des briques de lait, mais elle va bientôt cesser son activité. Pour les 160 salariés, cette annonce est un choc. "J'ai une sensation de dégoût, car j'ai déjà connu une fermeture d'usine avant et qui faisait partie de Candia aussi. Tous les ouvriers sont abasourdis", confie Patrice, un salarié.

La tendance des boissons végétales

Une autre usine du groupe située en Saône-et-Loire est aussi condamnée. Au total, le groupe supprime 316 postes dans toute la France. Pour le groupe, le problème vient des ventes nationales, car les Français boudent le lait : - 2% vendus chaque année entre 2013 et 2019. C'est une tendance qui se confirme auprès des consommateurs. Les boissons végétales au soja et à l'avoine ne cessent de gagner des parts de marché face au lait de vache. Candia préfère investir sur d'autres produits plus rentables comme le fromage ou le beurre.