Le fruit du jacquier, une \"viande sans viande\"

Le fruit du jacquier est le plus gros fruit du monde poussant sur un arbre : il mesure entre 50 et 90 cm et peut peser jusqu'à 35 kg. On le trouve dans les régions tropicales chaudes et humides, comme au Brésil ou en Asie du Sud.

Dans la nature, le fruit du jacquier a une apparence peu appétissante, avec sa peau granuleuse, et une odeur forte. Crue, sa chair jaune-orangée a un goût sucré proche de celui de l'ananas.

Une "viande sans viande"

Mais une fois cuit, le fruit du jacquier peut remplacer la viande dans un taco, un burger ou un curry. Riche en antioxydants, fibres, protéines et sucres lents, sa texture fibreuse ressemble à celle du porc ou du poulet.

Sa chair n'est pas la seule partie comestible : ses graines, qui sont toxiques crues, sont comestibles une fois grillées ou bouillies.

Surnommé le « fruit du pauvre », le fuit du jacquier est de plus en plus utilisé comme substitut à la viande dans les produits végétariens. Selon l’institut Markets and Markets, les ventes de substituts de viande augmentent et devraient dépasser 5 milliards de dollars dans le monde en 2020.