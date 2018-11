Le chocolat, une histoire d'amour française

La consommation de chocolat risque de s'accélérer à l'approche des fêtes de fin d'année. Les Français en sont particulièrement friands. "En 2017, en moyenne, nous avons mangé 7,3 kg de chocolat par personne, cela représente au total 378 850 tonnes consommées en une année", explique notre journaliste Julien Duponchel sur le plateau du 13 Heures. Cependant, les Français ne sont pas les plus gourmands. "L'année dernière, les Allemands, les Belges et les Suisses en ont mangé plus de 11 kilos", détaille le journaliste.

La majorité des Français consomment du chocolat au lait, qui représente 70% des ventes. Si le chocolat noir séduit moins, "la France est le pays qui en consomme le plus en Europe", précise notre journaliste. Pour la forme, le goût varie. Les tablettes représentent 33% des ventes, viennent ensuite les friandises à base de cacao, soit 27% des achats, puis la pâte à tartiner. En France, le secteur emploie plus de 30 000 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 3,280 milliards d'euros.

