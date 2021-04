Le chocolat, un antidépresseur naturel

Chaque année, ils nous font rêver à l'approche de Pâques. Les chocolatiers redoublent d'inventivité et créent de véritables œuvres d'art. Ici un lapin, là une bibliothèque de tablettes. Arnaud Larher, pâtissier-chocolatier raconte : "Les gens ont vraiment besoin de se faire plaisir. Certains m'en achètent par dix." En France, les tablettes représentent 35% des ventes en chocolat, chiffre le 19/20 du samedi 3 avril.





Une année 2020 difficile



En 2020, le chiffre d'affaires des chocolatiers avait baissé de 27%. Par rapport à l'an passé, Arnaud Larher, voit son activité augmenter : "On ne s'ennuie pas. C'est une très très bonne année. Comme les gens ne peuvent plus voyager, ne peuvent plus aller au restaurant (...) Le chocolat ça fait du bien". Caroline Weill, psychologue clinicienne, confirme : "La sérotonine (présente dans le chocolat) c'est le neurotransmetteur du bien-être, de l'apaisement, du plaisir." Les Français consomment en moyenne sept kilos de chocolat par an.