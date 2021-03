Derrière nos étiquettes : comment choisir un chocolat de qualité ?

Dans la rubrique Derrière nos étiquettes du vendredi 12 mars, les équipes de France 2 se sont penchées sur la qualité du chocolat que l’on consomme. Tout part d’une petite fève qui fait tourner la tête et met l’eau à la bouche. Et ça, les industriels l’ont bien compris. Des rayons entiers en contiennent. Mais comment savoir si l’on opte pour un bon chocolat ? Quand on observe par exemple l’appellation "au chocolat", on peut s’interroger. Dans une biscuiterie au cœur de la Savoie, on découvre qu’il faut une recette précise pour avoir droit à cette appellation. Dans le chocolat qui nappe le biscuit en question, on doit retrouver les trois ingrédients principaux : sucre, pâte de cacao et beurre de cacao, d'apprès Aline Lamarche, la responsable Recherche et Développement chez Belledonne

La teneur en cacao

En revanche, un autre gâteau pour enfants produit par l’usine n’a droit qu’à l’appellation "au cacao" car il ne possède pas tous ses ingrédients mais juste de la poudre de cacao. Sur le plateau du 13 Heures, la journaliste France Télévisions Dorothée Lachaud rappelle que pour bien choisir un chocolat, il faut regarder "sa teneur en cacao. Un bon chocolat en contient 70 % au minimum". De plus, il vaut mieux privilégier le chocolat noir.

