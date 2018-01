Pharmacies qui ont vendu du lait contaminé : l'Ordre des pharmaciens envisage "des sanctions disciplinaires"

44 pharmacies ont vendu ou ont laissé à disposition en vente des laits concernés par les retraits : Carine Wolf-Thal, la présidente de l'Ordre des pharmaciens, promet sur franceinfo des sanctions. 44 officines auraient vendu ou ont laissé à disposition en vente des laits concernés par les retraits. (JEAN-LUC FL?MAL / MAXPPP)

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a indiqué ce jeudi matin que 2 500 contrôles de magasins avaient été réalisés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans le cadre de l'affaire du lait infantile contaminé aux salmonelles. 91 établissements ont été identifiés et détenaient des boîtes de lait infantile qui auraient dû être retirées de la circulation.

Parmi ces établissements ciblés, il y a 44 pharmacies. "Si c'est bien le cas, que 44 officines ont vendu ou ont laissé à disposition en vente des laits concernés par les retraits, il y aura des sanctions disciplinaires", affirme sur franceinfo Carine Wolf-Thal, la présidente de l'Ordre des pharmaciens.

"L'Ordre a pour habitude d'être plutôt sévère pour des pharmarciens qui ne répondent pas à leurs obligations de sécurité et de qualité de la chaîne", poursuit Carine Wolf-Thal, qui se veut malgré tout prudente. "Je voudrais être sûre, prévient-elle, que ce soient bien des laits qui étaient toujours à disposition ou qui ont été vendus, et non pas des laits qui seraient à la pharmacie mais prêts à repartir et déjà mis de côté."