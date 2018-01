Lait contaminé : contrôles renforcés

Dans certains supermarchés, depuis fin décembre, à chaque boîte de lait Lactalis, le code-barre bloque le produit au passage en caisse. "Il est impossible pour nos clients de partir avec un produit de la marque Milumel dans nos supermarchés et dans le groupe Casino", explique Pierre Prat, directeur d'un magasin Casino à Paris.



Les laits infantiles Lactalis retirés de la vente

Sur chaque article figure un code-barre qui indique le pays, l'usine, le produit et le prix. Un contrôle systématique qui ne prend pas en compte la date de fabrication, mais supprime sans distinction tous les produits de la marque. Aujourd'hui, la plupart des distributeurs effectuent un contrôle dans les rayons via le numéro de lot qui précise la date et l'heure de fabrication du produit. Plus précis, ce contrôle permet de retirer uniquement les articles suspects. Désormais, tous les laits infantiles Lactalis seront retirés de la vente.

