Lactalis : un groupe qui cultive le goût du secret

Impossible d'échapper aux produits du groupe Lactalis. L'entreprise laitière devenue numéro 1 mondial possède une multitude de marques. Une entreprise qui appartient à 100% à une seule famille, celle d'Emmanuel Besnier. En 1933, son grand-père fabrique ses premiers camemberts. La société croît très vite et s'implante aux États-Unis dans les années 1980, surfant sur le terroir français.



Des opérations gardées secrètes jusqu'au dernier moment

Aujourd'hui, Lactalis c'est 246 sites de production dans 47 pays, 75 000 salariés dans le monde pour 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise ne cesse de racheter tous ses concurrents français et étrangers. Des opérations gardées secrètes jusqu'au dernier moment. Une culture du secret jusqu'à ses comptes qui ne sont jamais publiés. Pas d'apparition non plus pour Emmanuel Besnier qui vit caché.

