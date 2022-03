La consommation d’édulcorants associée à un risque plus élevé de cancer, selon une étude de l'Inserm

Des chercheurs français ont mené une étude sur plus de 10 000 personnes entre 2009 et 2021. Celle-ci pointe les dangers liés à la consommation d'aspartame par exemple.

Ils donnent un petit goût sucré aux aliments, tout en permettant de réduire leur teneur en sucre ajouté. Les édulcorants sont consommés au quotidien par des millions de personnes. Mais sont-ils si bons pour la santé ? Non, à en croire une étude réalisée par des chercheurs de l'Inserm, de l'Inrae, du Cnam et de l'université Paris-Sorbonne. D'après leurs travaux, ces additifs alimentaires sont associés à un risque accru de cancers, notamment de cancer du sein et de cancers liés à l'obésité.

Les chercheurs ont analysé les données de santé et la consommation d'édulcorants de 102 865 Français et Françaises, participant à la vaste étude NutriNet-Santé. Les volontaires y ont renseigné leurs antécédents médicaux, leur activité physique, leur état de santé et leur mode de vie. Ils ont aussi entré les noms et marques des produits consommés. De quoi mesurer leur exposition aux additifs alimentaires et notamment aux édulcorants.

La majorité vient des boissons

Le suivi débuté en 2009 a duré jusqu'en 2021. Les chercheurs ont enregistré les diagnostics de cancers rapportés au cours de cette période. Et ils ont fait une analyse statistique afin d'étudier le lien éventuel entre la consommation d'édulcorants et le risque de développer un cancer.

Les scientifiques ont constaté que, comparés aux personnes qui n'en consommaient pas, les plus gros consommateurs d'édulcorants, c'est-à-dire ceux au-delà de la médiane de consommation, avaient un risque plus élevé de 13% de développer un cancer, quel qu'en soit le type, en particulier avec l'aspartame et l'acésulfame K.

A ce jour, les apports en édulcorants à travers l'alimentation "proviennent à 53% de boissons édulcorées, à 29% des sucrettes ou édulcorants de table, à 8% des produits laitiers ou desserts lactés, parfois même d'aliments salés comme des chips", détaille Mathilde Touvier, directrice de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'Inserm.

Une alternative au sucre qui n'est pas sûre

"L'étude quantifie pour la première fois dans le monde l'exposition aux édulcorants au global sur toute l'alimentation et par type de composant pour la mettre en relation avec le risque de maladie, souligne encore Mathilde Touvier, qui a coordonné l'étude. Jusqu'ici, les études étaient expérimentales, surtout sur des modèles animaux ou des cellules."

Bien qu'il ne soit pas encore possible d'établir une relation de cause à effet directe, "ces résultats ne soutiennent pas l'utilisation d'édulcorants en tant qu'alternatives sûres au sucre", prévient la chercheuse. Ces résultats, estime Mathilde Touvier, pourront servir à "la réévaluation en cours par l'Autorité européenne de sécurité des aliments et d'autres agences de santé publique dans le monde".