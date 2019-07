L'instant détox : le jeûne est-il vraiment bon pour la santé ?

Le jeûne serait bon pour le cœur, éviterait le diabète, ralentirait le vieillissement, régénérerait le cerveau et éliminerait les toxines.



Le jeûne intermittent s'effectue de plusieurs façons. En voici deux : manger entre midi et 19h30 et ne pas manger le reste du temps ou alors manger cinq jours normalement et manger très peu les deux autres jours.

"On fait ça tous les jours en Corée. On essaie de ne pas manger après 19 heures pour être en bonne santé", témoigne un jeune homme originaire de Corée du Sud.

Ne pas fumer est plus efficace

Chercheur à l'INSERM, Bruno Falissard juge "bien plus efficace de ne pas fumer que de pratiquer un jeûne intermittent. Ce n'est pas franchement mauvais, mais un corps humain doit avoir un équilibre harmonieux. Donc, il ne faut pas faire de choses abruptes, comme le jeûne intermittent".



Le jeûne fait réfléchir à ce qu'on mange, c'est peut-être ça son intérêt réel.

