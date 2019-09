Intermarché va retirer 142 additifs de ses produits : "Énormément d'industriels ont commencé à reformuler leurs produits pour les rendre plus sains"

Stéphane Gigandet, fondateur d'une base de donnée qui répertorie les scores nutritionnels de produits alimentaires, se félicite de l'annonce mercredi par le groupe Intermarché du retrait d'additifs de certains de ses produits.

Le groupe Intermarché annonce vouloir retirer 142 additifs de 900 produits de marque distributeur d'ici un an et demi, pour obtenir une meilleure note sur les applications qui donnent les compositions des produits alimentaires. "Énormément d'industriels ont commencé à reformuler leurs produits pour les rendre plus sains", commente mercredi sur franceinfo Stéphane Gigandet, fondateur d’Open Food Facts, base de donnée participative et en accès libre qui répertorie les scores nutritionnels de plus de 600 000 produits alimentaires, qui sert de base à la plupart des applications nutritionnelles de type Yuka.

franceinfo : Que pensez-vous de cette annonce faite par Intermarché ?

Stéphane Gigandet : Cela va clairement dans le bon sens. C'est une très bonne chose qu'Intermarché améliore la qualité nutritionnelle de ses produits et réduise le nombre d'additifs. Cela va améliorer le score dans Yuka, mais cela va surtout améliorer la qualité de l'offre. C'est cela qui est important. Cela ne concerne pas seulement Intermarché. On voit que depuis deux ans énormément d'industriels ont commencé à reformuler leurs produits pour les rendre plus sains. Ils ont envie que cela se sache et ils nous envoient directement des informations sur leurs produits pour les rendre publics pour qu'on puisse calculer le score.

Vous êtes un outil pour ces enseignes ?

Effectivement, la transparence sur les produits est hyper importante parce que cela permet à chacun de choisir selon ses propres critères. C'est aussi cette transparence qui permet d'encourager les bonnes pratiques et de repérer des opportunités d'amélioration.

D'où viennent vos données et les scores ?

Ce sont des données factuelles sur les produits et les scores sont issus de formules faites par les scientifiques. Ce qui est très important de montrer, c'est que ce sont les citoyens qui ont permis de faire bouger les choses. C'est le travail de dizaines de milliers de bénévoles qui ont fait la base d'Open Food Facts, qui l'ont alimenté en scannant des produits, en prenant des photos. Ce n'est pas du tout j'aime, j'aime pas, ce sont des informations factuelles sur les produits, les ingrédients, les additifs, les valeurs nutritionnels.