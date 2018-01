Intempéries : une coulée de boue fait au moins 13 morts en Californie

Cette coulée de boue envahit tout ce qui se trouve sur son passage, laissant derrière elle un paysage de désolation. Des routes en partie détruites, des maisons ensevelies. Pour les habitants du comté de Santa Barbara, cela ressemble à un champ de bataille. Treize personnes au moins ont trouvé la mort. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Californie ont provoqué cette nouvelle catastrophe.

Les pompiers en quête de survivants

C'est probablement le pire qui pouvait arriver, un mois après le gigantesque incendie où plus de 63 000 hectares ont été consumés par les flammes. Le plus destructeur, aussi, de l'histoire de cet État. Incendies et coulée de boue, les deux catastrophes sont liées. Il n'y a désormais plus de végétation pour absorber l'eau et retenir les sols. Le nombre des victimes pourrait encore augmenter. Des dizaines de personnes ont été sauvées. Les pompiers continuent de fouiller les maisons détruites, en quête de survivants.

Le JT

Les autres sujets du JT