InitiativeWE : une épicerie itinérante écoresponsable dans le Haut-Doubs

Chez Stock en boc’, l’épicerie itinérante écoresponsable qui parcourt les villages du Haut-Doubs, la particularité, c’est que rien ne se jette. On peut d’ailleurs venir avec ses propres contenants pour les remplir de tout : pâtes, lentilles, poivre, vinaigre, ou encore café. L’objectif est d’éviter les déchets. Les clients sont séduits. "C’est très simple, vous venez avec votre bocal, ou je peux en prêter, je le remplis, je pèse, et les clients repartent avec leur bocal ou celui que j’ai prêté", explique Charlyne Boscarato, fondatrice et gérante de Stock en boc’.

Une opportunité pour les habitants des villages isolés

Son grand-père était lui aussi épicier itinérant dans la Haute-Saône, alors, pour elle, c’est aussi une façon de lui rendre hommage. Tous les jours de la semaine, l’épicière traverse une vingtaine de villages, souvent isolés. Une opportunité pour leurs habitants, qui peuvent avoir des produits à portée de main. Charlyne Boscarato a démarré son activité depuis seulement deux mois, mais elle peut déjà compter sur 145 clients par semaine environ, et sans doute davantage à venir, puisqu’elle envisage de proposer la livraison à domicile.