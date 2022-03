Inflation : le prix des pâtes a augmenté de 12% en moyenne en un an

Les pâtes sont un plat dont les Français ne peuvent se passer. Mais leur prix flambe : +12 % en moyenne en un an. Une facture salée que les clients remarquent. "Tout a un peu augmenté de l’ordre de 10 centimes de ce que j’ai constaté", déclare un consommateur. L’augmentation est parfois plus forte selon la catégorie de pâtes. Par exemple, elle est de +42,8 % sur les premiers prix, +18,2 % sur les marques des distributeurs et +17,6 % pour les grandes marques.



Pas de pénurie de pâtes à prévoir

Pourquoi les prix flambent-ils ? D’abord à cause d’une mauvaise récolte du blé la saison dernière. La météo a été mauvaise en France, mais également au Canada. De plus, la hausse des matières premières comme les emballages ou les œufs contribuent à faire grimper le prix des pâtes. La demande mondiale est aussi très forte avec la reprise économique. La flambée des prix devrait continuer mais "ça ne sert à rien de se précipiter non plus dans les magasins pour acheter", précise Yves Puget, directeur des rédactions du magazine LSA.