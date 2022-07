Inflation : le prix des fruits et des légumes en forte hausse

Beaucoup de consommateurs apprécient de faire leur marché et rentrer chez eux avec de nombreux fruits et légumes. Seulement, les prix, ces derniers mois, ont connu une forte hausse. "Ils ont bien augmenté, ça ne s'est pas fait avec des pics mais petit à petit, le billet de 50 (euros) dans le porte-monnaie a fondu comme neige au soleil", réagit une femme faisant son marché à Paris. D’autres consommateurs de fruits et légumes se dispensent d’en acheter face à la forte augmentation des prix. Cette flambée est deux fois plus importante que l’inflation.



Les pastèques et les poivrons les plus impactés





De nombreux fruits et légumes sont impactés par cette forte hausse des prix. Le prix de la pastèque a augmenté de 40 % et celui des pêches de 25 %. Les poivrons, les tomates et les haricots verts ont tous connu une hausse d’au moins 20 %. Malgré des montants élevés, les consommateurs continuent d'acheter des fruits et des légumes. "En tant que jeune travailleur, je mets pas mal de sous dans les légumes", explique un jeune client d’un marché. La Guerre en Ukraine serait responsable de la flambée des prix.