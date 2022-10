Inflation : dans le Cher, un boulanger contraint d'augmenter le prix de sa baguette

À Nançay (Cher), la baguette de Gabin Girault, boulanger-pâtissier, coûte 1 euro, et la tradition, 1,20 euro, soit une hausse de 5 et 10 centimes. C'est la première fois en 14 ans que ses prix augmentent. "Tout à fait légitime. Et il aurait même dû le faire bien avant, sûrement", confie une cliente. "Vaut mieux une petite augmentation que de ne plus avoir de boulanger", estime de son côté une autre femme.

Fermeture l'après-midi

Les nouveaux tarifs de Gabin Girault sont pourtant loin de couvrir l'inflation. Dans son fournil, il a vu les coûts de fabrication exploser : + 20% pour la levure, et + 40% pour le sel, entre autres. "Aujourd'hui, 100% des produits qu'on utilise pour faire une baguette a augmenté", déplore l'artisan. Il ne compte toutefois pas à nouveau faire grimper les prix. "Personne n'est prêt à mettre 1,50 euro dans une baguette. Et nous, on n'a pas envie de vendre une baguette 1,50 euro". L'achat d'un four moins gourmand lui coûterait 50 000 euros, or les banques ne suivent pas. Il économise alors comme il peut, et ferme les après-midis depuis un mois. La fédération des boulangers redoute des faillites en série.