Inde : le succès de la viande de rat

Dans certaines communautés du nord-est de l'Inde, le rat est considéré comme un plat raffiné. Il est bouilli et mangé avec une sauce épicée. L'hiver il est même chassé. Lorsque le travail est rare dans les plantations de thé de la région, cette activité permet aux communautés tribales pauvres de gagner un peu d'argent. Le soir, les tribaux placent des pièges faits de bambou à la sortie des terriers dans les rizières. Les chasseurs travaillent de nuit, pour éviter que des prédateurs ne mangent les proies mortes avant qu'ils puissent les recueillir.

2,5 € le kilo

Sur les marchés, comme sur celui de Kumaritaka, dans le nord-est du pays, on les achète crus ou rôtis. "Les rats mangent et détruisent nos cultures. Donc une fois par semaine, on vend des rats pour 200 roupies le kilo", explique Samba Sorne, vendeur de rats. Certains rats peuvent peser jusqu'à 1 kilo. La viande de rat est vendue au prix de 2,5 € le kilo, soit le même prix que la viande de poulet ou de porc.