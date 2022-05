Hôpital : à Strasbourg, les plats de la cantine sont faits maison

Les cuisines des hôpitaux universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin) proposent chaque jour des plats faits maison. Ils produisent 3 500 repas par jour, qui doivent respecter les restrictions alimentaires des patients. Depuis six mois, les menus du CHU ont changé en faveur d'un allègement nutritionnel. Les cuisiniers utilisent plus d'ingrédients et plus de produits frais, tout en concoctant de nouvelles recettes.

"C'est simple et ça nourrit bien"

Les nouveaux plats sont appréciés des patients de l'hôpital de Strasbourg (Bas-Rhin). "Je suis étrangement surprise, parce que ce sont des plats qui sont quand même goûteux (…), c'est simple et ça nourrit bien", affirme Clara Rieger-Lambert, une patiente. Les restes de repas sont moins nombreux sur les plateaux. "Quelqu'un qui ne va pas bien, et qui ne se nourrit pas en prime, et bien, ça ne peut pas améliorer du tout son état", constate Elisabeth Strau, aide-soignante aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.