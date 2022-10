Haute-Marne : une épicerie multi-services redonne vie au village de Rouvroy-sur-Marne

Audrey Scoditti n'a plus le temps de souffler. Les nouveaux habitués affluent au multiservice "Le Concept", l'unique commerce du village de Rouvroy-sur-Marne (Haute-Marne) dont elle est la propriétaire. "Je viens régulièrement boire mon cappuccino, avec de la chantilly dessus. C'est très bon. (…) On est content de voir du monde, parce que les gens sont isolés dans les campagnes", confie une cliente. Cette échoppe a de multiples facettes : bar, épicerie fine, dépôt de pain, mais aussi salon de coiffure et de beauté.

"Le but, c'est de s'entraider"

Inauguré il y a moins de trois semaines, le magasin multi-services de 150 m2 est un défi original. Elle emploie déjà huit habitantes du secteur de Rouvroy. Son approche est également locale dans les produits. "Le but, c'est de s'entraider. On est bien en Haute-Marne, et on essaye de faire travailler tout le monde", dit Audrey Scoditti. Cette initiative redonne de l'attrait au bourg rural, sans commerce depuis trois ans. "Un village de 400 habitants, si on veut le faire vivre, il faut de l'animation. Nous ce qu'on veut, c'est que ça tienne", confie Max Michel, le maire de Rouvroy-sur-Marne.