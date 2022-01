Hausse des prix : les discounters en profitent pour gagner de nouveaux clients

La hausse des prix continue, selon l’Insee. Face à cela, de plus en plus de Français se tournent vers les enseignes discount, dont la part de marché a fortement augmenté depuis un an.

Faire les courses à moindres frais, pour faire face à la hausse du coût de la vie. Dans les rayons, les prix grimpent : + 5% pour les pâtes, + 3,5% pour les légumes frais. Alors, les Français comptent plus et comparent davantage. “Je compare les prix et je fais le choix des produits en fonction des magasins pour essayer de faire des économies”, explique une consommatrice.

“ Ma facture de produits frais est beaucoup moins élevée ”

Ce changement de consommation profite aux enseignes du hard discount, comme Lidl ou Aldi, qui promettent les prix les plus bas du marché, avec des promotions imbattables. Un argument qui fait mouche aujourd’hui. “C’est moins cher et c’est souvent les mêmes produits”, commente une cliente. “À la fin de la semaine, c’est sûr que ma facture de produits frais est beaucoup moins élevée quand je vais chez les discounters. On est six à la maison donc je fais quand même un peu attention à ce que j’achète comme produits”, assure une autre.