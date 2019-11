Gault et Millau : le guide emploie 35 critiques pour tester les restaurants

Franck est enquêteur au Gault et Millau depuis vingt ans, une passion qu'il fait cohabiter avec son métier d'informaticien. Ce jour-là, il se rend dans un tout nouveau restaurant, près des Champs-Élysées (Paris). En 2018, il a testé près de 150 établissements dans tout l'Hexagone. Pour une bonne critique, il choisit sciemment un plat à la carte, et non pas une formule du jour. L'article sera rédigé 48 heures après le déjeuner.

Savoir bien manger et bien écrire

En France, 35 personnes enquêtent sur le terrain. "L'idéal c'est quelqu'un qui sait à la fois très bien manger, (...) et qui sait écrire", révèle Marc Esquerré, rédacteur en chef du guide. Après son repas, l'enquêteur devra répondre à une centaine de critères du guide. Chaque année, le Gault et Millau teste près de 5 000 restaurants dans l'Hexagone. L'édition 2020 paraîtra mardi 5 novembre.

