Gastronomie : que mangeaient nos ancêtres ?

Près de Lyon (Rhône), au musée de Saint-Romain-en-Gal, une fois par an, une journée de combats et de repas comme au temps des Romains est organisée. Tout est cuisiné comme il y a 2 000 ans. Beaucoup des cuisiniers d'un jour sont des historiens et des chercheurs. "On va principalement manger des céréales, il y a des grosses préparations à base de légumes (...), il faut voir la cuisine romaine comme la cuisine d'Asie du Sud-Est", explique l'archéologue Thibaut Debize. Les Romains mangeaient aussi beaucoup de légumes crus et possédaient une bible : un livre de cuisine écrit par Apicius.

Des épices venues du paradis

Au Moyen Âge, les habitudes alimentaires changent. En Normandie, des touristes peuvent venir ripailler au château de Crèvecoeur en Auge (Calvados). Fabien Mullers, historien, est aux cuisines dans la taverne du XIIe siècle. Les familles découvrent ainsi de nouveaux goûts, car le menu met à l'honneur les épices. À l'époque, "les épices ont des vertus thérapeutiques, médicinales (...) et on est persuadé qu'elles proviennent du paradis", explique Fabien Mullers. Il faudra attendre le XVIe siècle pour que les Européens découvrent des aliments venus des Amériques, comme la tomate, la pomme de terre, le cacao ou l'ananas.

